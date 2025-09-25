الإمارات تنظم قمة "الشباب في قطاع الطيران"

مونتريال في 25 سبتمبر/وام/ نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، "قمة رفيعة المستوى للشباب في قطاع الطيران"، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المهنيين العاملين في الطيران. تم تنظيم القمة على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للجمعية العمومية للإيكاو في مونتريال ،بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وبدعم من الهيئة الوطنية للطيران المدني في البرازيل، ومجلس المطارات الدولي، والمجلس التنسيقي الدولي لاتحادات صناعة الطيران والفضاء والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، وفريق العمل العالمي لمهارات الطيران والفضاء، .

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، افتتح أعمال القمة سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن انعقاد الحدث بمشاركة واسعة من الشركاء الدوليين يعكس رؤية مشتركة بأن مستقبل الطيران المحلي والدولي يعتمد على مواهب الشباب وإبداعهم وقيادتهم، مضيفاً أن الهدف من القمة هو تمكين الجيل القادم من المهنيين في الطيران.

وأشار السويدي إلى أن القطاع يواجه تحديات عاجلة تشمل التحول الرقمي والتعامل مع ملف التغير المناخي، إلى جانب التحول نحو منظومة أكثر استدامة بالتوازن مع متطلبات نمو صناعة الطيران، مؤكداً أن مواجهة تلك التحديات تتطلب أفكاراً مبتكرة وتعاوناً دولياً، وأن هذه القمة تمثل خطوة مهمة لضمان مشاركة الشباب بفاعلية في صياغة مستقبل القطاع.

وفرت القمة منصة حيوية للشباب من مختلف أنحاء العالم لمناقشة موضوعات مرتبطة ببرنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في الطيران، وتبادل الأفكار، وبناء روابط قائمة على الابتكار والتنوع، إلى جانب الاطلاع على تجارب عملية في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والكفاءة في القطاع.

وشملت أجندة القمة مداخلات من كبار المسؤولين في منظمات ومؤسسات الطيران العالمية، إلى جانب مناقشات شبابية وحلقات نقاشية وورش عمل تخصصية تناولت قضايا المستقبل، مثل: المهارات المستقبلية في مجالات الطيران والفضاء وما تتيحه من فرص للكوادر الشابة، وكذلك التكنولوجيا الجديدة في العمليات التشغيلية داخل المطارات ودورها في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى أصبحت في أولويات أجندة صناعة الطيران العالمية، مثل الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.

كما شكلت القمة فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في بناء مسارات مهنية واعدة للشباب ودعم التعاون الدولي في قطاع الطيران.