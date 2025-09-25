" سيدات أعمال عجمان" يعزز ريادة المرأة في القطاع الصناعي

عجمان في 25 سبتمبر/ وام/عقد مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، اجتماعه الثالث للعام 2025، لمناقشة سير عمل ومستجدات مشاريعه ومبادراته، وأجندة مشاركاته المحلية والدولية وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ترأست الاجتماع في مقر المجلس، الدكتورة آمنه خليفة آل علي، رئيسة المجلس، بحضور العضوات وموظفات المجلس.

وأكدت آل علي على أهمية الابتكار والتنوع في خدمات وبرامج المجلس بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة لضمان تهيئة بيئة أعمال محفزة تسهم في تنمية مشاريع عضوات المجلس من صاحبات رخصة بدايات بشكل خاص، ورواد ورائدات الاعمال بشكل عام، وتوسيع نطاق مشاركات صاحبات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقاً لأهداف المجلس ورؤية عجمان 2030 ومستهدفات المبادرة الوطنية "عام المجتمع".

و تناول الاجتماع عرضاً شاملاً حول برنامج "تكامل" كأحد المبادرات الريادية، والهادف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي، ودعم مشاركتها الفاعلة في الصناعات المحلية بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة عجمان ورؤية الإمارة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار، ويركز المشروع على تمكين سيدات ورائدات الأعمال في مجال الصناعات والإنتاج عبر برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات صاحبات الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.

واطلعـت عضوات المجلس على تقرير إنجاز مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة، المنفذ ضمن مبادرة "ازرع واحصد"، والرامية إلى تعزيز ثقافة الزراعة لدى الأسر وتشجيعها على تبني ممارسات زراعية مستدامة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وأهمية توسيع نطاق المشروع وزيادة عدد المستفيدات منه، بما يضمن تمكين المرأة في المجال الزراعي، وتوظيف التقنيات الحديثة في الزراعة لتحقيق إنتاجية أعلى وجودة أفضل، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الزراعة كأحد أساسيات الأمن الغذائي وجودة الحياة.

واطلع الحضور على أنشطة وفعاليات مجلس سيدات أعمال عجمان لعام 2026، وناقشوا أبرز مشاريعه وخططه المستقبلية، وأجندة المشاركات الخارجية خلال المرحلة المقبلة.