الاتحاد للطيران: الشراكة مع "يوروليج" خطوة تسويقية إستراتيجية

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أكدت الاتحاد للطيران، أن الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، لمدة 4 سنوات، خطوة تسويقية نوعية، نظراً لوجود نحو 90 مليون من مشجعي هذا الدوري حول العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في تصريحات اليوم، إن الشراكة تسهم في جذب المزيد من العملاء والضيوف إلى دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، لمتابعة الفعاليات الرياضية الخاصة بهذه الرياضة.

وأضاف أن الاتحاد للطيران لديها محفظة متنوعة من الرعاية الرياضية المتوافقة مع اهتمامات ضيوف الاتحاد على نطاق العالم، مثل الكريكيت في الهند، وكرة القدم في أوروبا، وكرة الريشة في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى السلة الآن.

ووصف الخطوات التي تقوم بها إمارة أبوظبي في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية، بأنها أمر استثنائي وإستراتيجي، نظراً لأهميتها في استقطاب السياح من العالم.

وأوضح نيفيس، أن إمارة أبوظبي تمتلك مقومات سياحية كبيرة أخرى بالإضافة إلى الجوانب الرياضة، في جزيرتي ياس والسعديات، بجانب مشاريع تنموية أخرى في المستقبل، لجعلها وجهة سياحية رئيسية حول العالم، بما يمثل إضافة مهمة بالنسبة لهم في الاتحاد للطيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية العمل المشترك مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، لتعزيز الجوانب التسويقية.