"دبي الصحية" تعزز مهارات كوادرها في المجال الصحي

دبي في 25 سبتمبر/ وام/ عززت "دبي الصحية"مهارات كوادرها الطبية من الكفاءات والمواهب بهدف تمكينها من اكتساب خبرات عملية متقدمة في مجال الاستشارات الصحية .

ووقعت اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وشمال( EY) وذلك في منصتها بمعرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025"، الذي أختتم فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي .

وبموجب الاتفاقية ، التي وقعها خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، وأنتوني سوليفان، الشريك الإداري لشركة( EY )في الإمارات، سيحصل الموظفون المعنيون على برنامج تدريبي متكامل يمكنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات البحث، وإدارة المشاريع، واكتساب المعرفة المتخصصة، إلى جانب التعرف على منهجيات الاستشارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال تبادل الخبرات والتطبيق العملي.

وقال باقر إن الاتفاقية تعكس التزامنا بتنمية مهارات كفاءاتنا ومواهبنا ضمن منظومة "دبي الصحية" من خلال اكتساب المعرفة والخبرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات في مجال الاستشارات الصحية، حيث يمثل التعاون إضافة نوعية تدعم قدراتهم في مجالات البحث والتعليم وإدارة المشاريع، وتسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وأوضح أنتوني سوليفان، أن الخطوة ستسهم في تأهيل الكوادر الطبية في " دبي الصحية "وتطوير قدراتهم البحثية، وتزويدهم برؤى ومعارف متقدمة، إلى جانب تعزيز خبراتهم في مجالات إدارة المشاريع بما يتيح لهم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

