تعاون مشترك بين هيئة المعرفة ومجموعة تيكوم لدعم قطاع التعليم العالي

دبي في 25 سبتمبر /وام/أبرمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعان لمجموعة تيكوم اتفاقية شراكة إستراتيجية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بقطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتعليم.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش فعالية منتدى المعرفة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المدينة والمجمع، في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

شهد توقيع الاتفاقية سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، ووقّعها الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة ومروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة. وأكد الدكتور بن خرباش أن هذه الشراكة تأتي لتوطيد التعاون بين مكونات منظومة التعليم العالي في الإمارة وتعزيز البحث العلمي والابتكار واستقطاب أفضل المواهب العالمية.

وأشار مروان جناحي إلى أن التعاون المستمر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية يعد ركناً أساسياً للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتعزيز قدراته ومواكبة طموحات المستقبل والتغيرات الاقتصادية العالمية. وتتضمن الشراكة إطلاق مبادرات نوعية أبرزها ملتقى قادة التعليم العالي الذي يشكل منصة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي والريادة الفكرية على مستوى قطاع التعليم العالي، فضلاً عن استقطاب جامعات ومعاهد مهنية عالمية وتنظيم فعاليات وزيارات مشتركة لدعم منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال. كما تهدف هذه الشراكة إلى تحسين تجربة الطلبة والكادر الأكاديمي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وتوسيع حملات التوعية الدولية مثل مبادرة الدراسة في دبي امل