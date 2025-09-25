اتحاد الريشة الطائرة يعلن تفاصيل بطولة العين ماسترز

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تفاصيل النسخة الثانية من بطولة العين ماسترز للريشة الطائرة، والتي تستضيفها مدينة العين، من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40 دولة، وبجوائز تبلغ 120 الف دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في نادي أبوظبي للكريكيت بحضور نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسعيد خليفة المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر خميس المري الأمين العام للاتحاد، وبشرى النجار عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، إلى جانب عدد من اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

وتقام منافسات البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتمنح المشاركين نقاطًا تصنيفية عالمية ضمن الاستعدادات المؤهلة إلى بطولة العالم 2026، وتمهيدًا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكدت الجسمي أن بطولة العين ماسترز تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ضمن جولة الـBWF Super 100، موضحة أن قائمة المنتخب الوطني المشارك تضم 56 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات.

وأضافت، "العين ماسترز ليست مجرد بطولة، بل منصة لترسيخ اسم الإمارات على خارطة الريشة الطائرة العالمية، ومشاركتنا كمضيفين للنجوم العالميين إلى جانب منتخبنا الوطني ستسهم في إلهام الأجيال القادمة".

ومن جانبه، قال سعيد المهيري إن رعاية ودعم بطولات مثل العين ماسترز يأتيان في إطار استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي لتطوير المشهد الرياضي في الدولة، معربًا عن فخره بجعل أبوظبي والعين وجهتين عالميتين للرياضات النوعية، ومتمنيًا التوفيق لجميع المشاركين، خاصةً لاعبي الإمارات.

كما أكدت بشرى النجار، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، دعم النادي الكامل للبطولة لتحقيق أهدافها في نشر اللعبة، مشيرة إلى تنظيم سلسلة من البطولات المجتمعية استعدادًا للحدث.

من جانبها، أكدت لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة غدير علي الطاهري استعدادها للمشاركة في الحدث المرتقب، موضحة أنها استعدت خلال الفترة الماضية عبر العديد من البطولات، بالإضافة إلى معسكرات الإعداد، وأن هدفها هو الصعود إلى منصة التتويج.