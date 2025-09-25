شرطة دبي تبحث سبل تعزيز حقوق الإنسان وآفاق المستقبل

دبي في 25 سبتمبر / وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان وآفاقها المستقبلية، خلال جلسة حوارية، بعنوان “حقوق الإنسان في عالم متغير… تحديات الواقع وآفاق المستقبل”، وذلك بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات محلية وخيرية معنية بالقطاع.

وأكد العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، في كلمته خلال الجلسة، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في حماية الحقوق والحريات عبر منظومة تشريعية وسياسات متكاملة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضاف أن شرطة دبي، ومنذ تأسيس أول إدارة متخصصة بحقوق الإنسان في عام 1995، أثبتت أنها مؤسسة إنسانية تضع حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق في صميم عملها، ما جعلها نموذجاً عالمياً يحتذى به.

وأشار إلى أن الشراكة بين الجهات المعنية تمثل ركناً أساسياً في تعزيز حماية الطفل والمرأة والتعامل مع شكاوى حقوق الإنسان، مؤكداً أن التنسيق والتكامل يسهمان في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

ولفت إلى أن الجلسة تمثل منصة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات واستكشاف آليات جديدة لتطوير الاستجابة وتعزيز التعاون المشترك.

وناقشت الجلسة أربعة محاور رئيسية، شملت: حماية الطفل والمرأة عبر بحث آليات توحيد الإجراءات المستقبلية في التعامل مع الأطفال الضحايا وتطوير آليات الشكاوى الأسرية، ومحور الاتجار بالبشر الذي تناول الأولويات المستقبلية لصون حقوق العمال في قطاع المنشآت، إضافة إلى محور الدعم الإنساني الذي ركز على تعزيز التكامل بين الشركاء والجمعيات من خلال المنصات الرقمية، فيما تطرق المحور الرابع إلى آليات تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية والتحديات المرتبطة بالمشاركة في المؤتمرات والتقارير الدولية.

وشهد الجلسة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الخيرية، من بينهم العقيد سعيد السبوسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم الدكتور علي المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي.

وكرم العميد عبد الرحمن الشاعر ممثلي الجهات المشاركة، والتي شملت وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النيابة العامة، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، جمعية دار البر، هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مؤسسة تراحم الخيرية، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية دبي الخيرية، وبيت الشارقة الخيري.