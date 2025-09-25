طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 25 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:11، والمد الثاني عند الساعة 04:05، والجزر الأول عند 08:42، والجزر الثاني عند الساعة 21:51، وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10، والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 17:52، والجزر الثاني عند الساعة 06:09.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 90 35

دبي 37 29 90 50

الشارقة 40 29 85 40

عجمان 39 29 95 45

أم القيوين 38 30 90 50

رأس الخيمة 40 28 85 40

الفجيرة 35 30 90 60

العـين 41 29 80 20

ليوا 41 27 80 20

الرويس 34 30 90 40

السلع 39 28 90 30

دلـمـا 35 29 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 80 40

أبو موسى 34 31 90 30