"نسائية دبي" تختتم الملتقى الصحي الـ13 للمرأة

دبي في 25 سبتمبر /وام/اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية أمس، فعاليات الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة الذي أقيم هذا العام تحت شعار "أطفال بعافية وسعادة"، واستمر يومين في مقر الجمعية بمنطقة الحمرية بدبي، وذلك تزامناً مع "عام المجتمع" .

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية، أن الملتقى جاء في إطار حرص الجمعية على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز صحة المرأة والطفل، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأجيال الناشئة يعد أولوية وطنية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأوضح الأطباء المشاركون، أن الملتقى ركز على صحة الطفل الجسدية والنفسية و أن تعزيز الوعي لدى الأمهات بطرق التغذية السليمة والوقاية من الأمراض المزمنة يمثل خطوة محورية في بناء جيل صحي وسعيد.