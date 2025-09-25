"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنظم جولة تعريفية لمشروع "جيران النبي"

الشارقة في 25 سبتمبر / وام /نظّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جولة تعريفية في مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، للتعريف بمشروعها الوقفي "جيران النبي"، الذي يهدف إلى دعم أسر الأيتام من خلال نموذج تنموي مستدام يرسّخ مفاهيم الوقف والتكافل المجتمعي.

وقدّمت المؤسسة خلال الجولة شرحاً مفصلاً حول أهداف المشروع، وآليات مساهمته في تحقيق الاستقرار المعيشي والتنموي للأبناء فاقدي الأب، من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية في التعليم والصحة والمعيشة، إلى جانب تمكينهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً.

ويُخصص ريع مشروع "جيران النبي" بالكامل لصالح منتسبي المؤسسة، بما يضمن استدامة الرعاية والدعم، ويُعد نموذجاً نوعياً في الوقف التنموي الإنساني.

وأعرب سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، عن تقديره لجهود المؤسسة ومبادراتها المجتمعية، مشيداً بمشروع "جيران النبي" بوصفه تجسيداً لقيم التراحم والتكافل التي قامت عليها دولة الإمارات، كما أثنى على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ الوقف كأداة تنموية فاعلة.

وأكد دعم شرطة الشارقة لهذه المبادرات، ودورها في تعزيز النسيج الاجتماعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأعربت منى بن هدة السويدي، مدير عام المؤسسة، عن اعتزازها بالتعاون مع شرطة الشارقة، مشددة على أهمية الشراكات المؤسسية في تعزيز رسالة المؤسسة وتحقيق أثر فعّال ومستدام في حياة أسر الأيتام.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنفذها المؤسسة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروع وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعمه.