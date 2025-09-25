دبي تستضيف ندوة علمية حول"مخاطر البروتين الدهني أ" على صحة القلب

دبي في 25 سبتمبر/ وام/ استضافت دبي اليوم ندوة علمية حول" "مخاطر البروتين الدهني أ "على صحة القلب، والتي نظمتها شركة" نوفارتس " الطبية بالتعاون مع منظمة مركز القلب العالمي ، بمشاركة خبراء في مجالات البحث العلمي، وصناع سياسات صحية، ومتخصصين في الممارسات الإكلينيكية.

وحذر الخبراء المشاركون في الندوة ،التي تأتي الندوة قبيل الاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، من ارتفاع نسبة "البروتين الدهني أ" – المعروف بالإنجليزية بـ Lp(a) – في الدم، مؤكدين أنه عامل وراثي شديد الخطورة يرتبط مباشرة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص حول العالم.

وشدد الدكتور روني شنتوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، على أهمية الفحص المبكر لمستويات البروتين الدهني أ، موضحاً أنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فإن المعرفة هي القوة الحقيقية، حيث أن هذا الفحص البسيط ، الذي غالباً ما يتم تجاهله، يوفّر صورة أكثر شمولاً عن صحة القلب، ما يجعله أداة فعالة تمكن الطبيب والمريض من اتخاذ تدابير وقائية واستباقية تحفظ الحياة وتحد من المخاطر.

من جانبه ،أكد نيل جونسون، المدير التنفيذي لمنظمة مركز القلب العالم، على أهمية موضوع الندوة، مشيراً إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية لاتزال السبب الأول للوفيات على مستوى العالم .

وشهدت الندوة مداخلات غنية من عدد من الخبراء الدوليين، حيث استعرض البروفيسور جيرالد واتس، أستاذ القلب والتمثيل الغذائي بجامعة "ويسترن" أستراليا، التأثيرات الصحية لارتفاع مستوى البروتين الدهني (أ) على القلب والأوعية الدموية. فيما دعت نيكولا بيدلينغتون، كبيرة مستشاري السياسات وقائدة فريق العمل الدولي المعني بالبروتين الدهني (أ) في مؤسسة ( FH Europe)، إلى إدراج اختبار هذا المؤشر الحيوي ضمن الإرشادات الوطنية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بإعتباره خطوة أساسية لسد الثغرات القائمة في منظومات الرعاية الصحية.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول خبراء من الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ،التحديات العملية المرتبطة بتشخيص ارتفاع البروتين الدهني (أ) وإدارته، من بينهم البروفيسور يونغوو جانغ من مركز جيل الطبي بجامعة "غاتشون" في كوريا، والدكتور روني شانتوف من "كليفلاند كلينك أبوظبي"، والدكتور سرينيفاس كومار من مستشفيات "أبولو" في الهند.

واستعرض رام خانديلوال، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المرضى ، والذي نجا من نوبة قلبية مبكرة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره ، تجربته الشخصية، متحدثاً عن رحلته مع المرض والدوافع التي قادته إلى إطلاق( Heart Health India Foundation)، كأول مجموعة دعم في الهند تعنى برفع مستوى الوعي لدى المرضى بمخاطر البروتين الدهني (أ).

وبرغم تدني مستوى الوعي بخطورة ارتفاع البروتين الدهني (أ) بين المشاركين في الاستطلاع من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، فقد كشفت النتائج عن جانب يدعو إلى التفاؤل،إذ أبدى 58% من المشاركين استعدادهم لإجراء فحوص جينية للكشف عن المخاطر الوراثية، وهو ما يفتح نافذة حقيقية لتمكين الأفراد بالمعرفة العلمية التي قد تسهم في إنقاذ حياتهم.

وأكد محمد عز الدين، رئيس "نوفارتس" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التزام "نوفارتس" بالعمل مع شركائها في منظومة الرعاية الصحية وقطاع الأعمال لضمان توفير المعلومات والحلول التي تخفف من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية.

