مكتبة محمد بن راشد تطلق مبادرة "أفق المعرفة" لطلبة المدارس

دبي في 25 سبتمبر /وام/ أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن إطلاق مبادرة "أفق المعرفة"، التي تتيح لطلبة المدارس في إمارة دبي الوصول إلى خمس قواعد بيانات رقمية محلية وعالمية، في خطوة نوعية تعزز ثقافة المعرفة وتمكّن الأجيال الناشئة من استكشاف مصادر معرفية عالمية المستوى بطرق مبتكرة تواكب التحول الرقمي والتطورات المتسارعة في البحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن المبادرة تعكس رؤية المكتبة في إثراء المجتمع المعرفي وترسيخ حب التعلم مدى الحياة، مشيراً إلى أن تمكين الطلبة بالمهارات الرقمية والمعرفية استثمار في بناء جيل مبتكر قادر على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن قواعد البيانات ستكون متاحة لزوّار المكتبة والأعضاء المسجلين في نظام العضوية، بما يتيح لهم الاستفادة منها بسهولة سواء أثناء زيارتهم للمكتبة أو عبر المنصات الإلكترونية.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تركّز على تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة وتطوير نظام تعليمي يستشرف المستقبل ويدمج الابتكار والتقنيات المتطورة والبحث العلمي، مشيداً بدور المبادرة في تمكين الطلبة من الوصول إلى مصادر المعرفة في أي وقت ومن أي مكان، وتنمية مهارات البحث والتقصي والاستخدام الذكي للتكنولوجيا.

وتشمل قواعد البيانات «نهلة وناهل» و«المنهل» و«بروكويست» و«دار المنظومة» و«ميديا إنفو»، وهي منصات موثوقة توفر مصادر معرفية متقدمة تدعم مشاريع الطلبة الدراسية وتوسع آفاق الإبداع والابتكار لديهم.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إشراك عدد من المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين أكثر من 8600 طالب وطالبة حتى الآن.