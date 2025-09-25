مكتوم بن محمد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره

دبي في 25 سبتمبر/وام/ استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم ، معالي نجوين هوا بينه، نائب رئيس الوزراء الدائم في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور إيجابي لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، في ضوء اتفاقية الشراكة الشاملة الموقّعة بين الجانبين في العام 2024، وما يمكن التوسع فيه من أوجه تعاون ضمن مختلف المجالات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للبلدين الصديقين.

وأعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن حرص دولة الإمارات على توفير كافة المقومات التي من شأنها دعم آفاق الشراكة الشاملة مع فيتنام، في إطار توافق الرؤى حول أثر ذلك في دعم الطموحات التنموية في البلدين، عبر تفعيل مزيد من التعاون البنّاء في مجالات حيوية رئيسية، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تشجيع الاستثمارات بين الجانبين وسبل تحفيز القطاع الخاص على بناء مزيد من جسور التواصل لاكتشاف فرص جديدة للتعاون، وتهيئة الأطر المُمكِّنة لذلك، مع الاستفادة مما توفره دولة الإمارات من بيئة داعمة للأعمال والاستثمار، وما تتمتع به دبي من إمكانات متطورة وخبرة كبيرة كمركز مالي عالمي، مدعومة في ذلك بأطر تشريعية وقانونية متطورة، وبنية تحتية عالية الاعتمادية، وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

يُذكر أن فيتنام تُعدُّ أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 7.02 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نمواً نسبته 16.9 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2024، وبزيادة فصلية قدرها 6.4 بالمئة.



