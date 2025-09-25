"إمستيل" تطلق برنامج "™TrueGreen" لترسيخ ريادتها في قطاع الحديد المستدام

أبوظبي في 25 سبتمبر /وام/ أعلنت مجموعة "إمستيل" إحدى أكبر شركات إنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم، عن إطلاق برنامج الحديد المستدام "™TrueGreen"، الذي يشكل هوية استراتيجية جديدة تعكس التزام المجموعة الراسخ بالاستدامة وتوحد جهودها الممتدة على مدى عقود في مجال إزالة الكربون.

وتؤسس هذه المبادرة لمعايير متقدمة للشفافية والمساءلة في صناعة الحديد المستدام، وتأتي عقب سلسلة من الإنجازات البارزة مثل تميز "إمستيل" باعتبارها أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ™ResponsibleSteel، وأول جهة على مستوى العالم تطلق مشروعاً تجريبياً لاستخدام السخانات الكهربائية في صناعة الحديد.

ويشكل برنامج الحديد المستدام "™TrueGreen" إطاراً متكاملاً يتيح من خلاله للمطورين والمقاولين والممولين الاستفادة من حلول استدامة معتمدة دولياً، ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز فرص المنافسة في المناقصات الموجهة لمعايير الاستدامة، فضلاً عن ضمان الامتثال للتشريعات العالمية، وفي مقدمتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون . CBAM

وتُزوَّد جميع منتجات الحديد بإعلانات بيئية مُوثَّقة من جهات مستقلة، ومدعومة بأنظمة رقمية متقدمة لرصد الانبعاثات بدقة، وضمان تحديد البصمة الكربونية لكل دفعة إنتاج، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الإعلان عن "™TrueGreen"، أن البرنامج الجديد يمثل مظلة متكاملة توحد مختلف مبادرات الاستدامة والحياد المناخي التي عملت عليها الشركة خلال العقود الماضية.

وأوضح أن برنامج الحديد المستدام يتيح لكل منتج شهادات معتمدة من جهات دولية مستقلة تتضمن بيانات دقيقة حول بصمته الكربونية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية ويعزز قدرة العملاء على تلبية المتطلبات العالمية المتزايدة في مجال البناء المستدام.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمنح منتجات "إمستيل" ميزة تنافسية في الأسواق والمناقصات التي تتبنى معايير صارمة للاستدامة، مؤكداً أن الطلب المتنامي على منتجات الشركة يعكس التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات.

وأضاف أن المجموعة تبنّت مبكراً مسار الاستدامة في عملياتها الصناعية، ما مكنها من تحقيق مستويات انبعاثات تقل بنحو 45 في المئة عن المتوسط العالمي لقطاع الحديد، مشيراً إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة استثمارات نوعية في تقنيات متقدمة لالتقاط الكربون وتخزينه، وشراكات استراتيجية عززت مكانة "إمستيل" بين الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتماشى بصورة وثيقة مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يدعم مبادرة المساهمات الوطنية المحددة 3.0، التي تستهدف خفض انبعاثات قطاع الإنشاءات بنسبة 79% بحلول عام 2035.

وتساهم إمستيل في ترسيخ موقع دولة الإمارات بين أبرز رواد العالم في مجال إزالة الكربون الصناعي، وذلك بفضل توفيرها لمعدل كثافة انبعاثات لا يتجاوز 0.67 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد، وهو المستوى الأدنى بكثير من المتوسطات العالمية.

ومن خلال برنامج الحديد المستدام "™TrueGreen" تواصل "إمستيل" توسيع نطاق تأثيرها عبر شراكات استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ونخبة من هيئات الاعتماد الدولية، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل البناء منخفض الكربون.