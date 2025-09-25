انطلاق "بيج باد وولف" للكتب لأول مرة في عجمان

⁨ عجمان في 25 سبتمبر/وام/ شهدت عجمان اليوم، انطلاق فعاليات معرض “بيج باد وولف” للكتب، الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، برعاية دائرة التنمية السياحية، في مركز شباب عجمان، ويستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل.

افتتح المعرض سعادة خالد محمد راشد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

ويعد “بيج باد وولف” أكبر معرض متنقل لبيع الكتب في العالم، حيث يضم أكثر من 250 ألف كتاب متنوع في مختلف المجالات، ويقدم خصومات تصل إلى 90%، وأسعار تبدأ من درهمين فقط.

ويقام المعرض بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة إستراتيجية مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، ومركز شباب عجمان، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز ثقافي وتعليمي بارز على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن استضافة المعرض تمثل إضافة نوعية للحراك الثقافي في الإمارة، وتجسد التزام عجمان بدعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز القراءة كقيمة مجتمعية راسخة.

وأضاف، “فخورون بجلب هذا الحدث العالمي إلى عجمان، بما يقدمه من قيمة معرفية متنوعة وتجربة استثنائية لعشاق الكتب، خاصة الشباب والأطفال”.

وقال سعادة خالد النعيمي، إن استضافة المعرض في عجمان تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة، وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتمكينهم من الاطلاع على أوسع مصادر المعرفة.

وأشاد سعادة محمد الكعبي باستضافة الإمارة لهذا الحدث الثقافي العالمي، مشيدا بالتنظيم المتميز الذي يتيح للجمهور من مختلف الأعمار فرصة اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، بما يرسخ قيم المعرفة ونشر الثقافة في المجتمع، وفقا لرؤية عجمان 2030.

بدوره، قال أندرو ياب، مؤسس معرض “بيج باد وولف”، الهدف الأساسي من المبادرة هو جعل القراءة في متناول الجميع حول العالم.

وأضاف، “نؤمن أن الكتب ليست رفاهية، بل حق أساسي لكل فرد، ومن خلال المعرض نسعى إلى إتاحة الفرصة للجميع للحصول على المعرفة بأبسط الوسائل”.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء، ويستقبل الجمهور مجانا طوال فترة الحدث.

وانطلقت مبادرة “بيج باد وولف” عام 2009، وتوسعت لتشمل أكثر من 50 مدينة في 17 دولة، مستقطبة ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم المعرض للزوار تجربة ثقافية فريدة تضم تشكيلة واسعة من الكتب التي تغطي جميع الاهتمامات، من الأدب والخيال والعلوم إلى كتب الأطفال والتنمية الذاتية.⁩