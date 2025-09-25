"بايدو" تحصل على تراخيص القيادة الذاتية في دبي

دبي في 25 سبتمبر / وام /أعلنت شركة “بايدو” أن منصتها للتنقل الذكي “أبولو جو” حصلت على أول تصريح رسمي لتجارب القيادة الذاتية في دبي، إلى جانب الدفعة الأولى المكونة من 50 ترخيص اختبار للمركبات ذاتية القيادة، أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأوضح أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن التصريح والتراخيص الخمسين مُنحت للشركة في يوليو الماضي، ما أتاح لها نشر مركباتها في مناطق حضرية بدبي، حيث بدأ أسطول “أبولو جو” المكوَّن من 50 مركبة منذ أغسطس بإجراء تجارب على طرق محددة داخل المدينة.

وجاء الإعلان خلال الدورة الرابعة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حيث تعد “أبولو جو” المنصة الوحيدة المصرح لها بتنفيذ تجارب تشغيلية على الطرق العامة، وتقديم رحلات تجريبية حصرية باستخدام الجيل السادس من مركباتها ذاتية القيادة (RT6).

وقال ليانغ زانغ، المدير العام لإقليم أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في “بايدو أبولو”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، "يسعدنا أن نضيف بعداً جديداً إلى منظومة النقل العام في دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، سنعتمد على خبراتنا في تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل لتنفيذ جميع الاختبارات التشغيلية المطلوبة، بما يضمن التوطين السلس لهذه الخدمة، وبالشراكة مع الهيئة، نسعى إلى بناء نموذج عالمي في النقل الذكي والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال المركبات الذاتية".

ويمثل التصريح لحظة تاريخية، حيث أصبحت “أبولو جو” أول منصة يُسمح لها بتشغيل أسطول واسع النطاق في شوارع دبي، في خطوة تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة في مارس الماضي.

وتخطط “بايدو” بالتعاون مع الهيئة إلى توسيع الأسطول ليشمل أكثر من 1000 مركبة ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2028، تماشياً مع رؤية دبي لتسريع اعتماد وسائل التنقل الذكية في البنية التحتية المستقبلية.

وأوضح زانغ أن الهيئة وضعت إطاراً تنظيمياً مهنياً يعتمد على البيانات والمؤشرات الرئيسة للأداء، لضمان سلامة النظام الذاتي قبل السماح بالخدمة العامة، يشمل مراحل تبدأ بوجود سائق مشرف خلف المقود، وصولاً إلى الاختبارات من دون سائق، ثم التشغيل التجاري.

وأضاف أن عدد المركبات المتوقع في المرحلة التالية عند بدء العمليات التجارية في عام 2026 سيعتمد على مناطق الخدمة، حيث حددت الهيئة أربع مناطق تشغيل، فيما تجري الاختبارات حالياً في المنطقتين الأولى والثانية مع خطط للتوسع لاحقاً إلى الثالثة والرابعة.

وأشار إلى أن حجم الأسطول التجاري سيتأثر بعاملين رئيسيين هما نطاق مناطق التشغيل ونموذج الشراكات مع الجهات المحلية، مؤكداً أن “بايدو أبولو” تعمل بعقلية منفتحة مع الشركاء في دبي لدعم التوسع المستقبلي.

وأكد أن معايير تقييم الأداء خلال فترة التشغيل التجريبي تشمل المسافة المقطوعة، معدل الحوادث الحرجة، نطاق مناطق التشغيل، وعدد المركبات المشاركة، مبيناً أن جميع هذه المؤشرات يتم جمعها لتقييم مدى كفاية الاختبارات من حيث السلامة والكفاءة، وفقاً للإرشادات واللوائح المعتمدة من الهيئة.

ويُذكر أن الخطوة تمثل أحدث إنجاز في مسيرة التوسع العالمي لـ “أبولو جو”، بعد أن حصلت في نوفمبر 2024 على أول ترخيص لاختبار القيادة الذاتية في هونغ كونغ، وهو أول دخول لها إلى سوق المركبات ذات المقود الأيمن.

وتمتلك “أبولو جو” سجلاً يتضمن أكثر من 200 مليون كيلومتر من القيادة الآمنة، وتقديم 14 مليون رحلة ذاتية للجمهور، وتشغيل أساطيل حضرية بالكامل من المركبات الذاتية في الصين.