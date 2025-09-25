سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السلفادور

سان سلفادور في 25 سبتمبر/ وام/ قدّم سعادة سالم العويس سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، أوراق اعتماده إلى فخامة نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، سفيراً غير مقيم لدى الجمهورية، وذلك في القصر الرئاسي.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية السلفادور سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية السلفادور، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.