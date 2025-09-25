أبوظبي تستضيف " كونجرس" الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج

أبوظبي في 25 سبتمبر/وام / تستضيف أبوظبي "كونجرس" الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، يوم 23 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الملتقيات والبرامج التطويرية العالمية للمدربين والحكام.

وأكد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في تصريح اليوم، أن الفعاليات تقام على هامش استضافة أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج "الماسترز والسينيرز"، من 21 إلى 30 نوفمبر 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن البطولة المقررة في نوفمبر المقبل، فرصة أخرى لتأكيد استدامة التميز في استضافة الفعاليات العالمية، إثر النجاح الكبير لتنظيم مونديال المواي تاي للشباب في أبوظبي أخيراً.

وأضاف أن مونديال المواي تاي للشباب حقق نجاحاً كبيراً، بوجود 1200 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 800 من الوفود الإدارية والفنية والتحكيمية، من 100 دولة، ما يعد دافعاً قوياً نحو المزيد من التميز في البطولة العالمية المقبلة، والتي تقام لأول مرة في دولة عربية خارج قارة أوروبا، ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.