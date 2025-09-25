18 مباراة في نهائيات "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد بالعين

العين في 25 سبتمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد، إقامة 18 مباراة في الأدوار النهائية غداً الجمعة، وبعد غد السبت في "صالة هيلي" للتزلج بالعين.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان اليوم، أن البطولة المقامة حالياً، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، شهدت إقامة 73 مباراة ضمن مرحلة المجموعات، بواقع 41 مباراة لفئة الناشئين، و32 مباراة لفئتي الرجال والسيدات.

وأضافت أن جميع المباريات شهدت مستويات مميزة، ومنافسات قوية، بمشاركة 32 فريقاً من 7 دول، ضمن فئات الناشئين، والسيدات، والرجال، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري من المواطنين، ومختلف الجاليات المقيمة في الدولة.