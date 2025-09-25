معرض "رؤية 2025" يسجل رقماً قياسياً في عروض التوظيف

دبي في 25 سبتمبر/ وام / اختتمت اليوم، الدورة الرابعة والعشرون من “رؤية – معرض الإمارات للوظائف 2025”، في مركز دبي التجاري العالمي، مسجلاً رقماً قياسياً في عروض التوظيف والمقابلات المباشرة، حيث استقطب المعرض على مدار ثلاثة أيام آلاف الباحثين عن عمل، وأجرت الشركات المشاركة آلاف المقابلات الوظيفية داخل أروقته.

وشهد المعرض إطلاق بلدية دبي لأول مرة برنامج “مفتشي سلامة الغذاء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي”، إضافة إلى برنامج “الشهادة المهنية في تحليل البيانات” بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي، لتعزيز مهارات الشباب الإماراتي في المجالات الرقمية والمستقبلية.

واستعرضت القيادة العامة لشرطة دبي فرص التوظيف في وظائف “ملازم طيار جامعي” و”طيار متدرب”، بينما جذبت جمارك دبي الباحثين عن عمل عبر برنامجها “مسار 33”، ومبادرات تطوير المهارات في قطاع الجمارك والخدمات اللوجستية والتجارة.

وسجل المعرض مشاركة واسعة من مؤسسات رائدة في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات الرقمية واللوجستية، وساهمت مبادرة “توظّف في رؤية” في تسريع عمليات التوظيف وتوفير فرص تدريبية متوافقة مع خطط التوطين في دولة الإمارات.

وفي إطار دعم ريادة الأعمال، استعرض “متجر رؤية” أعمال تسعة من رواد الأعمال الإماراتيين، كما فاز الطلاب في مسابقات “مهمة الكوكب الأحمر”، “ابتكارات المستقبل”، “رائد الأعمال القادم”، و”تحدي المبرمجين الشباب”، تعزيزاً لمهارات الإبداع والابتكار لدى الشباب.

وحظي المعرض بدعم من موانئ دبي العالمية (راعي بلاتيني)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (راعي ذهبي)، وشركة بترول الإمارات الوطنية – إينوك (راعي فضي).

كما استعرضت شركة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” برنامج “وطني” الذي ضم أكثر من 250 مواطناً إماراتياً إلى فريقها.

وتستضيف النسخة المقبلة من المعرض فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي، من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، لتواصل دعم مسيرة التوظيف وتمكين الشباب الإماراتي.