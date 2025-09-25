سباق "لي تاب دبي" من "طواف فرنسا" يعتمد مسارات جديدة لنسخة 2026

دبي في 25 سبتمبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لسباق "لي تاب دبي" من "طواف فرنسا" أن نسخة عام 2026 ستقام يومي 24 و25 يناير المقبلين، بدعم مجلس دبي الرياضي وشركة سكودا، مع اعتماد مسارات جديدة وبرنامج موسع من الأنشطة والفعاليات.

وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، أن السباق سينطلق من "حي دبي للتصميم" وصولاً إلى "قرية إكسبو"، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي، حيث تم اعتماد مسارين رئيسيين هما "السباق الملحمي" لمسافة 112 كيلومتراً، و"السباق الكلاسيكي" لمسافة 61 كيلومتراً، إضافة إلى جولات عائلية لمسافة 20 كيلومتراً وسباقات مخصصة للأطفال بين 300 متر و1.8 كيلومتر، بما يعزز الطابع المجتمعي للحدث.

ويتضمن السباق أيضاً فئات الانطلاق السريع والمنافسة على قمصان "طواف فرنسا"، مع إتاحة الفرصة للقاء عدد من نجوم الدراجات العالميين، إلى جانب تنظيم سلسلة من التجارب المجتمعية خلال الأشهر السابقة للحدث.

وكانت النسخة الأولى من "لي تاب دبي" قد شهدت مشاركة ألف دراج، بينهم 243 دولياً و266 إماراتياً، لتصبح أكبر فعالية للهواة في رياضة الدراجات بالإمارات. وتستهدف نسخة 2026 مضاعفة العدد إلى نحو 2000 مشارك من مختلف الفئات، ما يعكس تزايد الشغف برياضة الدراجات في دبي.

وأكد عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي أن نجاح النسخة الأولى يعكس قدرة الكوادر الوطنية على تنظيم أحداث عالمية المستوى، مشيراً إلى أن تنوع المسارات يعكس جمال دبي ويعزز من جاذبية السباق للمشاركين الدوليين.

من جانبه، قال فيروز القزي مدير السباق إن نسخة 2026 ستبني على الزخم الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية، عبر تقديم مسارات جديدة وفعاليات مجتمعية أوسع وقرية سباق موسعة تستقطب الدراجين وعائلاتهم.