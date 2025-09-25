أبوظبي للرياضات المائية يستضيف بطولة الماسترز بمشاركة 160 سباحا وسباحة

أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن استضافة العاصمة أبوظبي يوم الأحد المقبل منافسات بطولة سويم فور لايف "ماسترز" بمشاركة أكثر من 160 سباحا من 15 جنسية، يمثلون 31 فريقا، يتنافسون في 24 سباقا متنوعا.

وأكد حميد الهوتي رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية جاهزية النادي لاستضافة الحدث الكبير الذي يسبق استضافة والمشاركة في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، لافتا إلى أن البطولة تحظى بمشاركة نخبة السباحين الهواة والمحترفين الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رياضية للرياضات المائية.

وأوضح أن البطولة ستصاحبها تجربة مجتمعية متكاملة تستهدف نشر الوعي بأهمية الرياضات المائية.

ويشمل برنامج البطولة سباقات في مختلف التخصصات والمسافات (50م، 100م، 200م) في السباحة الحرة، وسباحة الظهر، وسباحة الصدر، وسباحة الفراشة، والسباحة المتنوعة.

أما الفئات العمرية فتشمل جميع المستويات من الرجال والسيدات ابتداءً من 18 عاماً وحتى 51 عاماً فما فوق.