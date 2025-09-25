"الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" يطلع على مستجدات مشروع تحديد قابلية السحب للتلقيح باستخدام الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 25 سبتمبر/وام/ اطلع فريق لجنة التوجيه الاستراتيجي التابع لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار خلال زيارة ميدانية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على مستجدات المشروع الحاصل على منحة دورته الخامسة بعنوان "تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية"، وذلك في إطار التقييم النصفي للمشروع.

ويجري تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الوطني للأرصاد وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وعدة جامعات عالمية ويهدف إلى تطوير نظام متقدم يساعد على تقييم قابلية السحب الحملية للتلقيح في الوقت الحقيقي وبدقة مكانية عالية، وذلك بالاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، والأرصاد الجوية، والنمذجة المتقدمة، وتقنيات التعلم الآلي، مما يوفر أداة فعالة لاتخاذ قرار التلقيح لنظام سحابي مستهدف، إلى جانب تقدير التأثير المحتمل لعمليات التلقيح.

ويضم المشروع علماء بارزين من أربع دول حول العالم، مما يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتعزيز الشراكات البحثية العالمية في سبيل الوصول إلى حلول علمية قائمة على البيانات لتحديات شح المياه.

ويستند هذا النهج التعاوني إلى الدعم الفني المتكامل والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها المركز الوطني للأرصاد للمشاريع البحثية الحاصلة على منحة البرنامج، بما يشكل فرصة قيمة لتبادل المعرفة وبناء القدرات في أبحاث الاستمطار، فضلاً عن تعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات ودول العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "يعكس هذا المشروع التعاوني التزام برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بمواصلة تطوير أبحاث الاستمطار من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة حول العالم، الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود البحثية وتسريع وتيرة التطوير والابتكار وصولاً إلى إيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن المائي العالمي.

ويسهم هذا النهج التعاوني في تعزيز جودة مخرجات البحث العلمي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في معالجة قضايا الأمن المائي، عبر تشجيع الابتكار وبناء الشراكات الدولية."

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: "يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار أبحاث الاستمطار حيث يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة لتحديد قابلية السحب للتلقيح، وذلك بالاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، والتعلم الآلي، ومحاكاة الحالات الفعلية."

وأوضحت المزروعي أن المشروع يهدف إلى تطوير أداة مبتكرة تساعد على دعم اتخاذ القرار حول قابلية السحب للتلقيح في الوقت الحقيقي، مشيرة إلى أن هذه الابتكارات تستند إلى الأسس العلمية التي أرستها مشاريع الدورات السابقة، كما أن المشروع سيسهم في بناء قدرات جديدة وإعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في أبحاث الاستمطار.

وخلال الزيارة، اطلع فريق لجنة التوجيه الاستراتيجي على الإنجازات التي حققها المشروع، والتي تشمل استكمال أول محاكاة سحابية باستخدام النموذج الطيفي الدقيق للسحب والتي تم تنفيذها بواسطة الحاسوب الفائق "أتموسفير" التابع للمركز الوطني للأرصاد، وذلك تمهيداً لتطوير أداة مبتكرة لتوجيه عمليات التلقيح بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

كما استعرض الفريق التقدم المحرز في تحسين جودة صور الأقمار الصناعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث يتم الاستعانة بتقنيات "الدقة الفائقة" لتحسين الصور الواردة من القمر الصناعي الثابت "ميتيوسات"، مما سيسمح برصد خصائص السحب القابلة للتلقيح بدقة أعلى.

وفي السياق ذاته، طورت جامعة ووهان برنامجاً يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية لأتمتة عمليات جمع العينات وعرض الخصائص الميكروفيزيائية التي تساعد على تقييم قابلية السحب للتلقيح.

ويضم المشروع عدداً من طلبة الدراسات العليا والباحثين ما بعد الدكتوراه من أربع جامعات دولية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الشابة في أبحاث علوم الاستمطار.



