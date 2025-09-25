اقتصادية عجمان تطلق حزمة مبادرات ضمن حملة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"

عجمان في 25 سبتمبر/وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تنظيم حزمة من الورش والدورات التدريبية الموجهة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطلاب الجامعات، بما يعزز الدور الحيوي للقطاع الريادي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" تحت عنوان"الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" خلال سبتمبر الماضي بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وتوفير سبل الدعم كافة للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية الفريدة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.

وأوضحت الدائرة في هذا الشأن أن من بين أبرز فعاليات الحملة إطلاق ملتقى الفرنشايز لرواد الأعمال الذي يجمع نخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية لفتح آفاق جديدة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التخصصية في مجال إدارة الأموال والتسويق الذكي لتزويد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأدوات عملية تسهم في تعزيز تسويق مشاريعهم بطرق مبتكرة تتناسب مع الموارد المتاحة.

وضمن جهودها لدعم التسويق المباشر للمشاريع المحلية، ستعمل الدائرة على تنظيم معرض لرواد الأعمال يُتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام الجمهور والمستثمرين، مما يعزز فرص توسعهم ونموهم.

وتعمل الدائرة على إطلاق حملة تسويقية لدعم قرار فتح فروع للمنشآت من خارج إمارة عجمان، إلى جانب استقطاب رواد الأعمال الراغبين في بدء مشاريعهم بالإمارة، بهدف ترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وفي هذا السياق قال سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام الدائرة إن مشاركة اقتصادية عجمان في هذه الحملة تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم وتمكين رواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لمواكبة متغيرات السوق وتعزز قدرتهم على المنافسة.

وأوضح السويدي أن الدائرة ستعمل من خلال هذه الفعاليات والبرامج على تطوير بيئة استثمارية جاذبة في إمارة عجمان، وبناء جيل ريادي مبتكريسهم في تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد السويدي التزام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بدعم رواد الأعمال وتقديم برامج نوعية تتماشى مع طموحات الشباب، وتسهم في بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، بما يعزز من مكانة الدولة مركزا عالميا لريادة الأعمال.