غرفة الفجيرة تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في أوغندا

الفجيرة في 25 سبتمبر/وام/ أكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيزعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية ضمن نهج دولة الإمارات تعزيز علاقاتها مع جميع شركائها التجاريين حول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الغرفة اليوم سعادة زاك زانوم كيبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة بحضور سعادة كل من سرور حمد الزوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة وطارق محمد الهنائي ،عضو مجلس الادارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الفجيرة وأوغندا وفتح قناة للتواصل بين أصحاب الأعمال لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إبرام شراكات تجارية تعود بالنفع على الطرفين.

واستعرض سعادة سلطان الهندسي من جانبه إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية مشيراً إلى أن موقع الإمارة الجغرافي المتميز وانفتاحه على خليج عمان والمحيط الهندي والتحديث المستمر لبنيتها التحتية المتكاملة جعل منها بوابة تجارية مثالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن موقع الفجيرة وإمكاناتها الكبيرة في تخزين وتكرير النفط أهلها لأن تكون الثانية على مستوى العالم في مجال تزويد السفن بالوقود موضحا أن إمارة الفجيرة توفر بيئة استثمارية مشجعة لاسيما في مجالات الصناعات الكيماوية والخدمات اللوجستية والسياحة والتعدين.

وأشار إلى أن الإمارة وقرب مينائها ومطارها الدولي يسهل للشركات والتجار عمليات التصدير والاستيرادمؤكدا أن الفجيرة بموقعها الجغرافي المميز يعد نافذة حيوية لأوغندا لتنشيط تجارتها مع دول شبه القارة الهندية ودول شرق آسيا وأوروبا.

من جانبه أكد سعادة السفير حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات لما تتميز بها من انفتاح على العالم وما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في مجال التجارة والخدمات والبنية التحتية المتطورة وما تتمتع بها من أمن واستقرار اقتصادي .

وأشاد بالتطورات الاقتصادية والحضارية التي تشهدها إمارة الفجيرة واستعرض المقومات الاقتصادية في بلاده، وأشار إلى أن الزراعة تشكل العنصر الرئيسي لاقتصادها ومن أهم صادراتها البن والشاى والقطن والنحاس.

وقال إن أصحاب الأعمال في بلاده يتطلعون لتعزيز العلاقات مع نظرائهم في إمارة الفجيرة لاسيما في مجالات السياحة والتجارة وإمكانية إقامة شراكات تجارية خاصة بمجال التعدين والسياحة.