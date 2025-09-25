6000 زائر لـ "معرض التخصصات الجامعي" بالشارقة

الشارقة في 25 سبتمبر/وام/ استقطبت الدورة السابعة من معرض التخصصات الجامعي الذي نظمته "مكتبات الشارقة العامة" في مقر هيئة الشارقة للكتاب على مدى أربعة أيام، أكثر من 6000 زائر من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأكاديميين، الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على أحدث التخصصات الجامعية التي تقدمها أكثر من 20 جامعة إماراتية حكومية وخاصة.

وأكد الزوار أن المعرض- الذي عقد تحت شعار “عالم مزدوج:عش تخصصك في بُعد جديد”- أتاح بيئة تفاعلية جمعت بين الجامعات والطلاب وأولياء الأمور، مع الاستفادة من محاضرات وورش عمل متخصصة أضاءت لهم الطريق وساعدتهم على اتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة لمستقبلهم العلمي والأكاديمي.