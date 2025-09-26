زوار "معرض التجارة الرقمية" يشيدون برؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة

هانغتشو في 26 سبتمبر / وام / حظي جناح دولة الإمارات، ضيف الشرف الرسمي في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للتجارة الرقمية، الذي تستضيفه مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ الصينية، بإقبال كبير من الزوار، الذين أعربوا عن إعجابهم بالتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية المتقدمة التي عرضتها المؤسسات الوطنية المشاركة.

وأشاد عدد من الزوار بمستوى التنظيم والمحتوى الذي يقدمه الجناح الإماراتي، حيث أكد وانغ شياو أن مشاركة دولة الإمارات تجسد رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة، وتعكس مكانتها الريادية في مجال التحول التكنولوجي، مشيداً بتنوع الحلول الرقمية الإماراتية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والحلول الحكومية الذكية.

من جانبها، قالت شيا يالو إن الجناح الإماراتي يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي، ويبرز استثمارات الدولة في البنية التحتية الذكية، مضيفة أن مشاركة الإمارات كضيف شرف تؤكد مكانتها كمحور رئيسي للتقنيات المستقبلية، وتبرز نجاحها في دمج التكنولوجيا بالتنمية الاقتصادية.

ويضم الجناح الإماراتي عشرة عارضين من مؤسسات حكومية وشركات وطنية رائدة، استعرضوا أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز بيئة أعمال جاذبة، بما يعكس جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الرقمي.

كما يشارك وفد الدولة في المعرض بنحو 80 عضواً يمثلون جهات حكومية وخاصة، في خطوة تؤكد حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وترسخ مكانتها كمركز رئيسي للتقنيات المستقبلية.

ويأتي اختيار دولة الإمارات ضيف شرف لهذه الدورة تقديراً لدورها العالمي في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي، وتجسيداً لعمق العلاقات الإماراتية – الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويستمر المعرض حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 شركة، منها 360 شركة دولية، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 40 ألف زائر متخصص من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل الجناح الإماراتي منصة رئيسية لاستعراض التجربة الوطنية الرائدة في الاقتصاد الرقمي.