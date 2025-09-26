"راكز" و"تشجيانغ للاستثمار" توقّعان مذكرة تفاهم

هانغتشو في 26 سبتمبر/ وام/ وقّعت المنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة "راكز"، اليوم مذكرة تفاهم، مع مركز تشجيانغ لترويج الاستثمار، وذلك على هامش فعاليات المعرض العالمي للتجارة الرقمية 2025، الذي تستضيفه مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الترويج للاستثمار، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم فرص الشراكات المستقبلية في قطاع التجارة الرقمية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.

وجرى التوقيع بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ضمن جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الرقمية المبتكرة.

وأكدت ميا ليو مدير تطوير الأعمال في المنطقة الاقتصادية في رأس الخيمة، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تشجيانغ لترويج الاستثمار، إذ تمثل إضافة نوعية إلى مسيرة التعاون الاقتصادي بين رأس الخيمة وإقليم تشجيانغ، وستُسهم في تبادل المنافع والمعرفة، وبناء جسور مستدامة للتواصل بين الطرفين.

وأضافت أن “راكز” تدعم إقامة المصانع والشركات في رأس الخيمة ، مشيرة إلى أن هذه الزيارة للصين ستكون نقطة انطلاق رئيسية نحو المستقبل من خلال مذكرة التفاهم، وما اطلعنا عليه من فرص للاستفادة منها وتبادل المعرفة، مؤكدة أن “راكز” تؤمن بأهمية التجارة الرقمية كمحرّك أساسي للاقتصاد المحلي، وقطاع إستراتيجي يشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.

يُذكر أن المعرض العالمي للتجارة الرقمية يُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في التقنيات الرقمية والاقتصاد الذكي، ويجمع تحت مظلته نخبة من الجهات الحكومية، والشركات، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ، لاستعراض أحدث الاتجاهات في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.