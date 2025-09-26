“الفارس الشهم 3”/ دخول 22 صهريج مياه و5 سيارات إسعاف إلى غزة دعما للقطاع الطبي ومواجهة نقص المياه

العريش في 26 سبتمبر/ وام/ عبرت، يوم أمس "الخميس"، قافلة مساعدات إماراتية مؤلفة من 22 صهريج مياه و5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح ومنه إلى معبر كرم أبو سالم.

وتأتي القافلة ضمن جهود "عملية الفارس الشهم 3" التي تسيرها دولة الإمارات لإغاثة أهالي غزة، كما تستعد العملية لإرسال أكثر من 20 سيارة إسعاف أخرى خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء، ومشاريع أخرى لإغاثة أهالي غزة .

وكانت عملية “الفارس الشهم 3”، قد افتتحت خط مياه محلاة جديد قبل نحو شهر يمتد من رفح المصرية إلى مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وينقل 2 مليون جالون يوميا تخدم نحو مليون فلسطنيي في قطاع غزة.

ويصل بذلك إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن الفارس الشهم 3 حتى اليوم، أكثر من 90,000 طن والتي تم إرسالها براً وبحراً وجواً حيث أسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.