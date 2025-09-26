صندوق "نهر الحياة" يقيم مخيما لعلاج الأطفال في اتحاد جزر القمر

موروني في 26 سبتمبر/ وام/ أقام صندوق "نهر الحياة"، إحدى مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي، مخيماً طبياً لعلاج الأطفال المصابين بأمراض مستعصية في اتحاد جزر القمر، بالتعاون مع سفارة الدولة في موروني.

واستمر المخيم أربعة أيام في قرية منرادو قرب العاصمة، حيث استقبل عشرات الأطفال وخضعوا لفحوصات طبية شاملة وتم توفير الرعاية الصحية والأدوية حسب نتائج الفحوصات الطبية.

وأشادت إدارة الصندوق بالدور الكبير لسفارة الدولة في موروني في إنجاح فعاليات المخيم، وتقديم مختلف التسهيلات، الأمر الذي كان له أثر بالغ في تحقيق أهداف المبادرة الصحية الرائدة.

ومنذ انطلاقته قبل عامين، شكّل "صندوق نهر الحياة" بارقة أمل لآلاف الأطفال، إذ ساهم في إنقاذ حياتهم واستعادة عافيتهم وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع صحة الأطفال في العديد من الدول بسبب تدني الخدمات الصحية.

وحتى اليوم، تمكن الصندوق من علاج نحو 2500 طفل في 7 دول هي الأردن، وتنزانيا، والعراق، واليمن، وسوريا، والمغرب، واتحاد جزر القمر.

كما أطلق آلية جديدة لتوسيع نطاق المستفيدين، حيث يتكفل بنقل الأطفال للعلاج في الخارج عند تعذر تلقي الرعاية الطبية داخل بلدانهم، بينما يضمن علاجهم محلياً في حال توفرت الخدمات المطلوبة.

وساهم الصندوق أيضاً في إقامة شراكات إنسانية مع مستشفيات متخصصة في علاج الأطفال بعدد من الدول، إلى جانب بناء شبكة متميزة من الكوادر والفرق الطبية المتطوعة، بما يعزز من استدامة جهوده لصناعة مستقبل أفضل للأطفال حول العالم.