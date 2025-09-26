حميد بن راشد: أبناء الإمارات الثروة الحقيقية للوطن وتأهيلهم استثمار في المستقبل

عجمان في 26 سبتمبر/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أنّ تأهيل الكوادر الوطنية لأعلى الدرجات العلمية والمهنية، يمثل أولوية إستراتيجية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وقال سموه : " إنّ أبناء الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في تعليمهم وتأهيلهم هو استثمار في مستقبل دولتنا واستدامة نهضتها، وما نحرص عليه في عجمان هو تمكين هذه الكفاءات، ومنحها كل الدعم لتكون قادرة على خدمة وطنها بتميز واقتدار".

جاء ذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، بمناسبة حصولها على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، عن ثقته بأنّ هذا التكريم سيكون حافزاً لبقية الكوادر الوطنية في عجمان والدولة لمضاعفة الجهود والسعي المستمر نحو التميز والابتكار في مختلف مجالات العمل الحكومي.

ويتم منح هذا الوسام للشخصيات التي قدّمت إسهامات بارزة في تطوير أنظمة الموارد البشرية والتنمية الإدارية، وأسهمت بفعالية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى دول المجلس.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة حمد عبدالله بن غليطة ، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة.

وأعربت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم، مؤكدةً أنه يمثل تقديراً لمسيرة أبناء دولة الإمارات وما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة أوطانهم.

وقالت تشرفتُ بمنحي وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وأعتبره حافزاً ومسؤولية لمواصلة العطاء والعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي.

وأضافت أنّ هذا الوسام يعكس ما حققته دولة الإمارات من ريادة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام بتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة التي تعزز من قدراتها.

وأشارت سعادتها إلى أنّ هذا التكريم يشكّل دافعاً متجدداً لتعزيز مكانة حكومة عجمان ودولة الإمارات كدولة رائدة في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وترسيخ حضورها في مؤشرات التنافسية العالمية.