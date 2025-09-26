"أبوظبي للأوراق المالية" يطلق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إطلاق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2025، والتي ستقام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع "مورغان ستانلي".

ويسلّط الحدث، الضوء على دور سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، من خلال سوق يتميّز بالابتكار والحيوية والشفافية.

ويترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية كلٌّ من سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة ، ويرافقهما عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين من 15 شركة مدرجة في السوق، حيث سيستعرضون أمام المستثمرين العالميين مدى عمق وتنوّع أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية واحداً من أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم، ومن أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما يُصنّف ضمن أكبر 20 سوق مالي عالمي.

وبلغت القيمة السوقية للسوق بنهاية أغسطس 2025، نحو 850 مليار دولار، مما يبرز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي نشط، يلتزم بتحقيق النمو المستدام والازدهار وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف المعنية.

وبإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار، تمثل الشركات الخمس عشرة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمشاركة في الحملة الترويجية مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في تشكيل ملامح سوق أبوظبي المالي الديناميكي.

وتشمل القطاعات التي تمثلها هذه الشركات، الخدمات المالية، والطاقة والمرافق، والعقارات والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، مما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي.

وعلى مدى يومي الحملة الترويجية، ستستعرض فرق الإدارة في الشركات المشاركة أبرز نتائج الأداء الأخيرة، وتتناول القضايا الرئيسة المؤثرة في أسواق المال مثل الاتجاهات العالمية في مجال الطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

كما سيتضمن برنامج الحملة عقد اجتماعات فردية وجماعية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار مديري الأصول وصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين.

ويضم السوق مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين، علماً بأن السوق يعتبر أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة مع 17 صندوقاً مدرجاً حالياً، ومن بين هذه الصناديق ثلاثة تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية، وتشمل أسهماً لشركات رائدة مثل آبل وتيسلا وأمازون وبروكتر آند غامبل وإكسون موبيل، إلى جانب أول صندوق من نوعه في المنطقة يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية مباشرة، والتي تُعد من أكثر فئات الأصول أماناً على مستوى العالم.

ونما إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11% وذلك مع نهاية أغسطس 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

