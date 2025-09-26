472 مليون درهم قيمة أصول المشروعات الوقفية التعليمية في "أوقاف دبي"

دبي في 26 سبتمبر/ وام/ بلغت قيمة أصول المشروعات الوقفية التعليمية المُسجّلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، 472 مليون درهم خلال العام الجاري، بواقع 51 وقفاً، يعود ريعها على دعم قطاع التعليم في المجتمع وتوفير الفرص التعليمية للطلبة غير القادرين.

وتشمل الأصول الوقفية التعليمية التي تديرها "أوقاف دبي"، 23 وقفاً عقارياً بقيمة 428 مليون درهم تتضمن مبانٍ وفلل ومحلاتٍ تجارية، و28 وقفاً مالياً بقيمة 44 مليون درهم تشمل سندات وأسهم مالية.

ويُصرف ريع الأصول الوقفية التعليمية المُسجّلة لدى المؤسسة، على توفير الفرص والمستلزمات التعليمية للطلبة من الأسر محدودة الدخل في 16 مؤسسة تعليمية داخل الدولة، إذ بلغت قيمة المنح الدراسية المُقدمة للطلبة نحو 5.3 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من الاوقاف التعليمية خلال العام 2024 إلى 2079 طالباً وطالبة ممن يدرسون في المدارس الأهلية وعدد من الجامعات الوطنية والدولية داخل الدولة من مختلف الاختصاصات الأكاديمية.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن "أوقاف دبي" ملتزمة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب وتعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكافة فئات المجتمع، وضمن إستراتيجية المؤسسة في دعم الأجندة الوطنية، وانسجاماً مع مستهدفات “عام المجتمع” في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، والمشاركة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومستدام.

ولفت إلى الدور الإستراتيجي المهم الذي تلعبه المصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمضي في مساراتهم المهنية بنجاح، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتقدماً، كما يعكس التزام المؤسسة بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أفراد المجتمع، إذ يشكّل الاستثمار في التعليم استثماراً في مستقبل أبنائنا ونهضة وطننا.

وثمّن الإسهامات الوقفية النبيلة للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن شاركوا في تقديم أصول وقفية مستدامة، لاسيما في قطاع التعليم.

وأشار سعادته إلى حرص المؤسسة على تنمية واستثمار هذه الأصول الوقفية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لتعظيم عوائدها وتوسيع عدد المستفيدين منها، للإسهام في توفير الفرص التعليمية الملائمة للطلبة غير القادرين، وضمان مستقبل مشرق وحياة كريمة للأجيال القادمة.

وكانت المؤسسة قد سجّلت أول وقف تعليمي استثماري عام 2017 لفاعلة خير إماراتية بقيمة 25 مليون درهم، بينما تم تسجيل آخر وقف تعليمي عام 2024 لمواطن من أصحاب الأيادي البيضاء وهو عبارة عن أسهم مالية بقيمة 20 مليون درهم.