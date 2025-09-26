البارالمبية الدولية تبحث نقل الحوكمة إلى الاتحادات وتعزيز دور المنظمات الإقليمية

سيئول في 26 سبتمبر/وام/ شاركت دولة الإمارات في أعمال المؤتمر العام للجنة البارالمبية الدولية، التي انطلقت أمس في سيئول عاصمة جمهورية كوريا، بمشاركة أكثر من 190 لجنة وطنية وحضور نحو 400 ممثل من مختلف دول العالم.

ضم وفد الدولة، سعادة محمد فاضل الهاملي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية، وسعادة ماجد عبدالله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضوي مجلس إدارة اللجنة الدولية، كما شارك في أعمال المؤتمر ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة الوطنية، وعبدالرزاق بني رشيد عضو مجلس الإدارة.

وناقش المؤتمر مجموعة من الملفات الإستراتيجية المرتبطة بمستقبل الحركة البارالمبية، من أبرزها الخطة المستقبلية للجنة الدولية، وتطوير الرياضات البارالمبية، وتعزيز دور المنظمات الإقليمية، إضافة إلى مستجدات نقل الحوكمة الخاصة بالرياضات البارالمبية إلى الاتحادات الدولية.

كما تخللت الجلسات تكريم عدد من الشخصيات البارزة بمنحها وسام “Paralympic Order”، وهو أرفع وسام تمنحه اللجنة الدولية تقديراً لإسهاماتها في خدمة رياضة أصحاب الهمم على المستوى العالمي.

وتختتم أعمال المؤتمر غدا بعرض برامج المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماعات الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة للحركة البارالمبية العالمية وتعزيز التعاون بين اللجان الأعضاء بما يخدم تطلعات الرياضيين حول العالم.