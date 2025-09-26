500 مشارك في النسخة التاسعة لمنتدى صناعة الرياضة بأبوظبي

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات منتدى صناعة الرياضة في أبوظبي، عن إطلاق النسخة التاسعة من الحدث الأبرز في مركز ياس للمؤتمرات بحلبة مرسى ياس والتي تقام يومي 1 و2 أكتوبر المقبل.

ويجمع المنتدى تحت مظلته أكثر من 500 مشارك من صناع القرار الدوليين وكبار التنفيذيين والمبتكرين والمهتمين، لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

ويحظى منتدى صناعة الرياضة بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما تنضم "إثارة" كشريك رسمي إلى جانب شريك العلامة التجارية "واسرمان لايف" وراعي الجلسات "نيلسن سبورتس آند إنترتينمنت".

وقال سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة، تلبي التطلعات على جميع المستويات، وتستهدف كافة الفئات المجتمعية وصولاً إلى النخبة الاحترافية، وتساهم في تبادل المعرفة وتسريع وتيرة التقدم في مسيرتنا نحو قطاع رياضي أكثر نشاطاً وشمولية يصل إلى الريادة العالمية.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن العاصمة أبوظبي تعزز من مكانتها كمركز للتميز من خلال استضافة التجمعات الرياضة العالمية والفعاليات الدولية الكبرى، ويمثل منتدى صناعة الرياضة منصة للتعاون والابتكار، ما يعزز مساهمة الرياضة في إحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا.