منافسة ثلاثية على لقب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الفجيرة في 26 سبتمبر/ وام/ تستضيف إمارة الفجيرة غداً، منافسات الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة "بدون البدلة"، وذلك على بساط مجمع زايد الرياضي بمشاركة كبيرة من الأندية والأكاديميات.

وتعتبر هذه الجولة محطة الحسم في منافسات" بدون البدلة"، حيث ستُحدد نتيجتها هوية بطل الموسم، وسط منافسة محتدمة بين الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، وأكاديمية" MOD" للجوجيتسو.

وتشهد البطولة على مدار يومين نزالات قوية، إذ يخصص اليوم الأول لمنافسات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الجولة السابعة تكتسب خصوصية فريدة كونها تحدد هوية بطل فئة "بدون البدلة"، وهي الفئة التي تُعد اختباراً حقيقياً للقدرات الذهنية والفنية، لافتا إلى أن هذه الجولة ستكون بمثابة حدث استثنائي للتطور الفني الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو ومستقبلها.

وتواصل البطولة عبر جولاتها المختلفة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية، حيث تجمع بين التنافس الرياضي القوي ونشر القيم السامية للجوجيتسو، مثل الانضباط واحترام المنافس والعمل بروح الفريق، فضلاً عن دورها في تعزيز الروابط الأسرية والإجتماعية.