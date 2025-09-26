النمسا تدعو أمام الأمم المتحدة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط

نيويورك في 26 سبتمبر/وام/ طالبت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين بأسرع وقت ممكن ودعت إلى العمل على تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأكدت وزيرة خارجية النمسا في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة بلادها دعم حل الدولتين وتعهدت بالاعتراف بدولة فلسطين “بمجرد أن تتمكن هذه الخطوة من تقديم المساهمة الأكبر في السلام وتوافر الظروف المناسبة” ودعت إلى "وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها.