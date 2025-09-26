"الجولف" يستحدث فئتين ضمن "وسام الاستحقاق" للموسم الجديد

دبي في 26 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجولف استحداث فئتين جديدتين هما فئتا "الناشئين"، و"الرواد"، ضمن " وسام الاستحقاق” في الموسم الجديد، 2025 – 2026.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أهمية الفئات السنية، من خلال البطولات الشهرية للمواطنين ضمن فئة الأشبال والصغار، وإقامة بطولة ختامية بنظام المواجهات المباشرة لناشئي دبي، مع نظرائهم في بقية الإمارات، بالإضافة إلى جوائز استثنائية لفئة النخبة.

وأضاف أن الجوائز تتضمن مشاركة بطل الرجال في 3 بطولات ضمن جولة "هوتيل بلانر"، بينما يحظى الوصيف بمشاركتين فيما تحصل الفائزة في فئة السيدات على فرصتين للمشاركة في الجولة الأوروبية للسيدات، بينما تتاح للوصيفة مشاركة واحدة.

وأشار الاتحاد إلى أن الموسم الجديد يشهد إقامة نهائي جولف 6 حفر، بالتزامن مع ختام جولة التحدي الأوروبية في مارس المقبل، وعودة بطولة كأس "الجولف فيا"، المعروفة سابقًا بكأس دبي للجولف.

وقال اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، إن الفعاليات المقررة توفر منصة لكل لاعب من مختلف الأعمار، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً للجولف في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الموسم الجديد يتضمن برامج متنوعة للفئات السنية، من بينها البطولات الشهرية للمواطنين، وصولاً إلى الفرص الدولية الكبرى عبر الجولات العالمية.