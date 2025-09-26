بدورته الـ27 .. "ويتيكس" يوسع نطاق الشراكات العالمية في مجال الطاقة النظيفة

دبي في 26 سبتمبر/وام/ يستقطب معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" بدورته السابعة والعشرين التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة عبر توسيع نطاق الشراكات العالمية وزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وخفض تكاليفها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس ورئيس "ويتيكس"، إن المعرض ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ويشكل فرصة عالمية مثالية لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم في مجال الاستدامة، خاصة أن الطاقة النظيفة ستشكل 36% من مزيج الطاقة في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن المنصات الاستراتيجية مثل معرض "ويتيكس" تسهم في دفع عجلة التقدّم المستدام، وتتيح لنا استعراض أحدث مشروعاتنا وحلولنا المبتكرة، وترسيخ شراكاتنا، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وذلك في إطار مساعينا لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات ’مصدر‘ إلى 100 جيجاوات بحلول 2030.

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إنه في ظلّ تزايد الطلب العالمي على الطاقة والمياه، والتحديات الاقتصادية، وواقع تغير المناخ، تقع على عاتق شركات المرافق العامة مسؤولية توفير حلول ميسورة التكلفة وموثوقة موضحا أن "ويتيكس" يجمع بين الخبرات العالمية لمعالجة هذه التحديات المشتركة، ودفع التقدم العلمي في هذا القطاع وما حوله.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” إن المعرض يعد منصّة مهمة تدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة، وتعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الناشئة.

فيما قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، إن شراكتنا طويلة الأمد مع معرض ويتيكس، تعكس التزامنا الراسخ بدعم أجندة دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار.

