أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية أكتوبر المقبل

أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام/ ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية – أبوظبي يومي 25 و26 أكتوبر المقبل بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.

تشهد الجولة المرتقبة مشاركة نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية من مختلف أنحاء العالم من خلال 14 فريقاً ومنتخباً دولياً مشاركا من بينها فريق "أمستردام"، وفريق "أولانباتار" من منغوليا، وفريق باسكيت بون الألماني، وفريق السيف البحريني، وفريق العين الإماراتي، إضافة إلى المنتخب الجزائري.

وأعرب سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته بعودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة وعبر عن ثقته بأن البطولة ستعزز سمعة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، من خلال تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكل من اللاعبين والمشجعين.

من جانبه، عبر إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن حماسه الكبير للعودة إلى أبوظبي مجدداً، مشيراً إلى أن مرورعشرة أعوام على استضافة العاصمة الإماراتية أول جولة عالمية لكرة السلة الثلاثية يجسد حجم التطور المذهل الذي شهدته هذه اللعبة في الدولة.

يبلغ إجمالي الجوائز المالية للجولة أكثر من 200,000 دولار أمريكي، موزعة على الفرق الفائزة من المركز الأول حتى المركز السابع، بالإضافة إلى جوائز فرعية لأفضل فريق يفوز قبل الوقت المحدد، وجائزة أفضل مسدد للرميات الثلاثية.