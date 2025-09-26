خالد بن محمد بن زايد يشهد مراسم منح الدكتوراة الفخرية الأولى بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للرئيس التنفيذي لـ "أوبن ايه آي"

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مراسم حفل منح الدكتوراة الفخرية الأولى في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي"، تقديراً لقيادته التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان .. سام ألتمان بحصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي،مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تكريماً وتقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات التي أسهمت في نقل الذكاء الاصطناعي من المختبرات البحثية إلى تطبيقات مؤثرة في العالم الواقعي على نطاق غير مسبوق.

وأشار سموّه إلى أن هذه المسيرة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات في ريادة الذكاء الاصطناعي والابتكار، لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لخدمة الإنسانية وتعزيز النمو الشامل.

أقيم حفل التكريم في مقر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين وقيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس أمناء الجامعة إنه في إطار المساهمة في تحقيق طموح دولة الإمارات إلى إحداث تغيير إيجابي عالمي من خلال التكنولوجيا المتقدمة، يمثل الإعلان عن منح سام ألتمان أول شهادة دكتوراة فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دليلاً على المكانة المتنامية للجامعة مركزا عالميا للتميز في الذكاء الاصطناعي.. واصفا سام بأنه أحد الرواد في هذا المجال وساهم إصراره ورؤيته الثاقبة في جعل الفوائد التحويلية للذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات والمجتمعات حول العالم.

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: “تمكّن سام ألتمان من إعادة تشكيل دور الذكاء الاصطناعي عالمياً، بعد أن حوّله من فكرة بحثية إلى قوة محركة للتقدم البشري.. وبفضل رؤيته وإصراره على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي، تغيّرت الطريقة التي يتفاعل بها مليارات الأشخاص مع المعلومات ويستفيدون منها في حياتهم اليومية ومن خلال هذا التكريم، نحتفي بمبتكر وقائد استثنائي، ونؤكد في الوقت ذاته على الإرث العميق الذي يتركه في صياغة مستقبل الإنسانية”.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي": "يشرفني أن أحظى بأول شهادة دكتوراة فخرية من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، هذه المؤسسة الرائدة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم رسالتها التعليمية والبحثية ونحن على أعتاب عصر جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتماشى رؤية دولة الإمارات الطموحة لتعزيز هذا المجال بشكل مسؤول مع مهمتنا الرامية إلى ضمان استفادة الجميع من مزاياه على نطاق واسع".

