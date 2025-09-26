أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي الـ8 لنظام الوقاية من الإشعاع أكتوبر المقبل

أبوظبي في 26 سبتمبر /وام/ أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استضافة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع في العاصمة أبوظبي من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع.

يجمع المؤتمر قرابة 500 خبير وباحث من جميع أنحاء العالم مما يجعله أحد أكبر التجمعات الدولية المخصصة للوقاية من الإشعاع وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، مما يؤكد دور الدولة المتنامي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

يعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "تعزيز الوقاية من الإشعاع: الابتكار والنزاهة والاستدامة" ويناقش الخبراء مختلف المواضيع مثل التطبيقات الطبية والصناعية والبيئية والأمنية والتكنولوجية وإسهاماتهم في جهود الوقاية من الإشعاع.

ويتضمن المؤتمر على مدار ثلاثة أيام جلساتٍ متخصصة تغطي الآثار الصحية للإشعاع، وقياس الجرعات، وأخلاقيات الوقاية الإشعاعية، وتطبيقاتها في مجالات الطب والصناعة والبيئة.

وتشمل أبرز الجلسات حلقات نقاش حول الوقاية الإشعاعية في استكشاف الفضاء، والذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، وعلاجات باستخدام تقنيات البروتونات والأيونات الثقيلة، ومبررات استخدام الإشعاع.

وتُتيح هذه المناقشات للمشاركين رؤىً مُعمّقة حول أحدث التطورات والتطبيقات العملية التي تُشكّل مستقبل الوقاية الإشعاعية في جميع أنحاء العالم.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن استضافة المؤتمر الدولي الثامن حول نظام الوقاية من الإشعاع للمرة الثانية يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون العالمي في مجال الوقاية الإشعاعية، مؤكدا أن البنية التحتية الوطنية الفعالة، المدعومة بشراكات استراتيجية وبرامج مُبتكرة، تجعل دولة الإمارات نموذجًا يُحتذى بها في ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتطبيقات والتقنيات النووية والإشعاعية.

يمثل المؤتمر الدولي منصة للخبراء لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الجهود العالمية في مجال الوقاية الإشعاعية، وتعزيز دور الإمارات دولة رائدة في مجال السلامة والأمن النوويين.