انطلاق الدورة الـ10 لـ "مؤتمر ميدام 2025" بدبي

دبي في 26 سبتمبر/وام/ انطلقت في دبي فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للتميز في طب الجلدية وطب التجميل "ميدام 2025" بمشاركة وحضور أكثر من 2500 من الخبراء والأطباء المختصين والمعنيين بطب الأمراض الجلدية من المنطقة والعالم.

حضر الافتتاح أمس سعادة الدكتورعلوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ورؤساء وممثلو أبرز جمعيات طب الأمراض الجلدية من مختلف أنحاء العالم.

ينظم المؤتمر "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع "جمعية ميدام" بوصفها الجهة العلمية المنظمة، ليرسي بذلك معياراً جديداً للتعاون الدولي بين المتخصصين في مجالي الأمراض الجلدية والطب التجميلي.

وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر "ميدام"وجمعية "ميدام": نحتفل اليوم بمرور عشرة أعوام على انطلاق مؤتمر ميدام، تتويجاً لمسيرة استثنائية أثمرت تحوّل هذا المحفل العلمي ليصبح اليوم أحد أبرز المنصات الدولية المرموقة لتبادل المعارف والخبرات في طب الأمراض الجلدية.

وأضاف أن الزخم الكبير الذي شهده الافتتاح مع تواجد جمعيات عالمية وآلاف الخبراء تحت سقف واحد، يعكس قيمة التعليم والبحث العلمي وقوة العمل الجماعي.

من جانبه،أكد خالد الحمادي،النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ"دي إكس بي لايف" أن الحضور اللافت الذي شهده اليوم الأول للمؤتمر يعكس مكانته الاستراتيجية ويمهد الطريق أمام آفاق غير محدودة من تبادل الخبرات والمعارف على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف أنه مع نجاح تنظيم هذه المؤتمرات المتخصصة فإن دبي تواصل ترسيخ مكانتها الريادية وجهة عالمية مرموقة لتنظيم واستضافة المحافل الطبية الدولية رفيعة المستوى.

وشهد اليوم الافتتاحي للمؤتمر مشاركة كبار المسؤولين من الأكاديمية الأمريكية لطب الجلدية (AAD)، والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد (ILDS)، والأكاديمية الأوروبية لطب الجلد والأمراض التناسلية (EADV)، والكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة (RCP)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فضلاً عن ممثلي الجمعيات المحلية والإقليمية لطب الجلدية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين وأفريقيا.

تتضمن أعمال مؤتمر "ميدام 2025" برنامجاً علمياً حافلاً يضم أكثر من 150 جلسة علمية، يستعرض من خلاله أحدث الإنجازات النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب التجديدي، إلى جانب أفضل تقنيات التشخيص والعلاج الكفيلة بإعادة رسم ملامح طب الأمراض الجلدية في دولة الإمارات والعالم.

