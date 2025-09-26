مجلس أبوظبي الرياضي: "منتدى الرعاية الاجتماعية" منصة لتبادل الممارسات المجتمعية المبتكرة

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ أكد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن منتدى الرعاية الاجتماعية 2025 شكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والممارسات المجتمعية المبتكرة، وأتاح الفرصة للمؤسسات والهيئات لطرح المبادرات التي تعزز الصحة العامة والحركة، وترسّخ روح الانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك تعقيبا على اختتام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الذي نظمته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تحت شعار: "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية .. الإنسان، والممارسة، والسياسة".

شملت مشاركة ألعاب الماسترز في المنتدى منصة أتاحت للزوار التسجيل للمشاركة في فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

وقدم فريق ألعاب الماسترز المشارك عروضاً تعريفية حول طبيعة الرياضات والفعاليات المتاحة في الحدث، إلى جانب جلسات تفاعلية تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع الإماراتي على اعتماد أساليب حياة صحية، وتعزيز المشاركة الجماعية في الأنشطة الرياضية.

