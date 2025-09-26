انطلاق معرض "الأصايل 2025" في الذيد

الشارقة في 26 سبتمبر/وام/ انطلقت بمركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأصايل 2025" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية في مجال مستلزمات الخيول والجمال والصقور إلى جانب عدد من الأندية والجمعيات الرسمية المعنية بالفروسية والصقارة والهجن.

حضر انطلاق المعرض أمس سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد مصبح الطنيجي مدير فرع الغرفة في الذيد مدير مركز إكسبو الذيد وسلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية بمدينة الذيد.

وعقب الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض وتعرفوا على الأجنحة والمنصات المختلفة واستمعوا إلى شرح من العارضين حول أحدث المنتجات والخدمات المعروضة في مجال العناية بالخيل والإبل والصقور بالإضافة إلى المعدات والأدوات الخاصة بالفروسية والصقارة ورياضات الهجن.

وأكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر أن تنظيم معرض الأصايل يأتي ضمن جهود غرفة الشارقة المتواصلة لدعم الفعاليات المتخصصة التي تجمع بين الأصالة والابتكار وتساهم في تحقيق مستهدفات اقتصادية واجتماعية لا سيما في ظل أهمية المعرض على صعيد ترسيخ التراث ودعم قطاع السياحة الذي يعد من القطاعات الواعدة في إمارة الشارقة إلى جانب الإضاءة على رياضات الصقور والهجن والخيول التي تعد من الرياضات الأصيلة في دولة الإمارات وذلك ما يجعل منه إضافة نوعية للفعاليات التراثية والتجارية التي تلبي متطلبات سكان المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة وزوارها من هواة الرياضات الشعبية ويتيح لهم اقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور فضلًا عن تعزيز الأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة برياضات الصيد والفروسية من خلال مشاركة الشركات الوطنية ورواد الأعمال في الحدث لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتعزيز فرص نموهم وتوسعهم في السوق.

من جانبه وصف محمد مصبح الطنيجي المعرض بأنه منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها أهم الشركات والعلامات التجارية العاملة في مجالات الفروسية والصقارة والهجن إلى جانب تقديم تجارب ثقافية تهم الزوار والمشاركين على حد سواء مشيراً إلى أن النسخة الرابعة من المعرض شهدت توسعًا لافتًا على صعيد المشاركات وتنوّعًا غنيًا في الفعاليات التي جمعت بين العروض الحيّة والورش التفاعلية والمزادات ما يسهم في استقطاب جمهور واسع من الزوار والمهتمين ويتيح لهم اقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور والاطلاع على أفضل الممارسات في تربية ورعاية الحيوانات الأصيلة.

وأكد سلطان شطاف أن المعرض منصة مهمة للاحتفاء بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل وتبني الابتكار فضلاً عن تعزيز مكانة الشارقة مركزا لرياضة الصيد والفروسية وملتقى لبناء الشراكات التجارية الجديدة ودعم ملّاك الخيل والإبل والصقور والشركات العاملة في هذا المجال إلى جانب تعزيز الاهتمام برياضات الصقور والهجن والخيول وتوقع نجاح المعرض في استقطاب جمهور واسع من المهتمين بالاطلاع على أحدث مستلزمات وأدوات الصيد والفروسية.

وحظي المعرض في يومه الأول بإقبال لافت من الزوار والمهتمين برياضات الصيد والفروسية الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء التراثية والفعاليات الترفيهية والاطّلاع على أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الإسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات وأجود أنواع الصقور ومعلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة.

يشهد الحدث تنظيم سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تضفي على نسخته الجديدة طابعًا مميزًا أبرزها مزاد الصقور الذي يركز على جذب المزيد من عشاق اقتناء الصقور الأصيلة والمهتمين بهذه الرياضة على المستويين المحلي والخليجي ويتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا ومنافسة للفوز بالصقور العربية الأصيلة والنادرة .

ويقدم المزاد سنوياً عرضاً لمجموعة متنوعة من أفضل أنواع الصقور وأندرها بما فيها طيور الشاهين وجير شاهين وجير تبع وبيور جير خالص وغيرها.

ويتضمن الحدث مجموعة من الأنشطة التثقيفية والورش التعليمية حول طرق رعاية الخيول والهجن والصقور وأساليب علاجها مما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين التجارة والمعرفة والترفيه التراثي.