فتح باب التسجيل في برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة 2025 "بنسخته الـ4

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ فتح مركز الشباب العربي، بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، باب التسجيل بالنسخة الرابعة من برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 23 أكتوبر المقبل، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الدبلوماسية العربية القادرة على تمثيل أوطانها وقضاياها بكفاءة وفاعلية في مختلف المحافل الدولية.

تركز نسخة هذا العام على الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية، بما يتماشى مع التحولات العالمية الراهنة ويتلقى المشاركون خلالها تدريباً متخصصاً في موضوعات تشمل السياسات التجارية العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الدولية، وإدارة المفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف، بمشاركة مؤسسات دبلوماسية دولية مرموقة.

يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتدريب العملي، مع التركيز على تمكين الشباب العربي من اكتساب المهارات الأساسية في العمل الدبلوماسي الحديث، بدءاً من المهارات التقنية والإتيكيت والبروتوكول الدولي، وصولاً إلى أدوات التفاوض وصياغة الخطاب الدبلوماسي المعاصر.

تتطلب المشاركة في البرنامج عدداً من الشروط، من أبرزها الحصول على رسالة ترشيح رسمية من وزارة الخارجية في الدولة التي ينتمي إليها المترشح، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 24 و35 عاماً، إضافة إلى امتلاك خبرة عملية في مجال العمل الدبلوماسي لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يمكن للراغبين في التسجيل تقديم طلباتهم عبر الرابط: https://portal.arabyouthcenter.org/form/RKA9FhpnM6fl4BJA_gfCUTQfPD5_4VWIaRPGR0BXnSg.

وقالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي إن الاستثمار في الدبلوماسية الشابة استثمار في مستقبل المنطقة العربية، حيث يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية سريعة وتحديات اجتماعية متزايدة، ما يستدعي تجهيز الشباب العربي بالمهارات والمعارف التي تجعلهم عناصر فاعلة في صياغة القرارات الدولية وحماية مصالح بلدانهم.

وأضافت أن النسخة الرابعة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة تركز على الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدبلوماسية الحديثة، ومن خلال هذا البرنامج نعمل على تمكين الشباب بمهارات التفاوض والتواصل والتأثير في الساحة الاقتصادية العالمية، ليكونوا سفراء لأوطانهم، قادرين على بناء شراكات حقيقية تحقق التنمية المستدامة وتعزز مكانة المنطقة العربية على المستوى الدولي.

تُعقد المرحلة الأولى من البرنامج عبر تقنيات الاتصال المرئي بواقع 3 إلى 4 ساعات تدريب يومياً يقدمها خبراء وأكاديميون متخصصون في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية، على أن يُختتم البرنامج بثلاثة أيام حضورية في أبوظبي تتضمن حفل التخرج واستعراض قصص نجاح وتجارب المشاركين.