طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31 والمد الثاني عند الساعة 04:46 و الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة22:31.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:29 والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 85 30

دبي 38 29 85 50

الشارقة 40 28 85 30

عجمان 37 27 90 45

أم القيوين 37 28 90 45

رأس الخيمة 39 27 85 35

الفجيرة 35 29 80 45

العـين 41 28 70 20

ليوا 43 28 90 20

الرويس 38 31 90 55

السلع 36 30 80 30

دلـمـا 37 30 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 36 30 80 40

أبو موسى 36 31 80 40