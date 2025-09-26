هيئة الرعاية الأسرية تؤكد أهمية بناء منظومة رعاية اجتماعية مستدامة

أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ شاركت هيئة الرعاية الأسرية في النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية الذي أقامته دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي على مدى يومين واختتم أمس بهيلتون أبوظبي – جزيرة ياس.

عقد المنتدى تحت شعار "الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة"، ومثّل منصةً استراتيجية لهيئة الرعاية الأسرية ودعوة لإعداد سياسات متكاملة تركز على الأسرة باعتبارها أساساً لنظم رعاية اجتماعية مستدامة مرنة.

وسلطت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام للهيئة في جلسة حوارية خلال المنتدى تحت عنوان “التطورات العالمية في سياسات الرعاية الاجتماعية” الضوء على أهمية التكامل المؤسسي وبناء منظومة رعاية اجتماعية متماسكة، واستعرضت أبرز البرامج التي تنفّذها الهيئة لتعزيز الترابط المجتمعي وتمكين الأسر في أبوظبي.

ونوهت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة من خلال وضع الأسرة والمجتمع في قلب الحلول، وضمان تعاون الأطراف المعنية لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تكاملاً للفئات المستهدفة.

وقالت إن انعقاد النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع عام المجتمع فرصة مهمة لتوحيد الرؤى وبناء شراكات فاعلة تسهم في تشكيل مستقبل أكثر شمولاً واستدامة للرعاية الاجتماعية في أبوظبي.. نحن في هيئة الرعاية الأسرية ملتزمون بوضع الأسرة في قلب الأولويات وفي صميم عمليات صنع السياسات ولذا جاءت مشاركتُنا في هذا الحدث في إطارٍ تكاملي مع شركائنا، وفي مقدمتهم دائرة تنمية المجتمع، لتعزيز عملنا معاً في بناء مجتمع مترابط، متماسك، قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، ضمن سياسات مُحكمة تستبق التحديات وتحوّلها إلى فرص.

فيما شاركت سعادة أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في الهيئة في جلسة بعنوان “رفاهية العاملين في مجال الرعاية”وأكدت خلالها أن الحفاظ على رفاه الكوادر الاجتماعية يُمثّل مرتكزاً أساسياً لاستمرارية كفاءتهم وقدرتهم على تحقيق الأهداف النبيلة لعملهم.

وأوضحت أن الهيئة تضع رفاه مقدّمي الرعاية ضمن أولوياتها من خلال برامج الصحة النفسية والدعم المهني والتدريب المستمر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للأسر والأفراد.

وأضافت أن رفاه مقدمي الرعاية ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الاجتماعية، واستثمارنا في دعمهم وتمكينهم يسهم في بناء منظومة أكثر إنسانية وفعالية، قادرة على مواكبة الاحتياجات المتنامية وتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الاجتماعية".