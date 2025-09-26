الإمارات تشارك في اجتماع مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالرياض

الرياض في 26 سبتمبر/وام/ شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، الذي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

مثّل الدولة في الاجتماع سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية بالوزارة، الذي أكد خلال مشاركته حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الجهود الخليجية المشتركة لتسريع وتيرة إنجاز مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعزز التكامل الاقتصادي، وتدعم الترابط الاجتماعي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادته إن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية في دعم مشروع سكة حديد مجلس التعاون، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية هذا المشروع في تعزيز منظومة النقل، ودعم التجارة البينية، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

ناقش الاجتماع - الذي ترأسه سعادة المهندس خالد بن إبراهيم السلطان رئيس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية - عددا من القضايا الرئيسية، شملت الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، وتقرير المراجع الخارجي للأعوام المالية السابقة، واستعرض مستجدات الدراسات والمشاريع ذات الصلة، وخطط المشاركة المستقبلية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في قطاع النقل والسكك الحديدية.