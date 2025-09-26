مجموعة أدنيك تحصد 4 جوائز مرموقة ضمن جوائز الاستدامة في الخليج 2025

أبوظبي في 26 سبتمبر / وام / حصدت مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مدن»، أربع جوائز متميزة خلال حفل جوائز الاستدامة في الخليج 2025.

فقد نالت المجموعة الجائزة الذهبية لأفضل استخدام للطاقة المتجددة، والجائزة الذهبية لأفضل منتج مستدام، والجائزة البرونزية لأفضل نموذج للاقتصاد الدائري إضافة إلى جائزة المساهمة الاستثنائية في تحقيق الاستدامة والتي فاز بها أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي.

يجسد هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحققه المجموعة في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية وتبني الابتكار الدائري عبر مرافقها وفعالياتها وخدماتها، في إطار التزامها الاستراتيجي بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن فوز مجموعة أدنيك بأربع جوائز ضمن جوائز الاستدامة في الخليج 2025 يتوج جهود فرق العمل الرامية لتطوير برامج وحلول الاستدامة وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة وسنواصل قيادة هذا المسار عبر توسيع نطاق مبادراتنا بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للأعمال والسياحة، وبما ينسجم مع رؤيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045”.

من جانبه قال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز أدنيك أبوظبي إن هذه الجوائز تعكس التزام وتكاتف فريق العمل بأكمله في المركز واصفا الاستدامة بأنها حجر الأساس في في كل ما يقومون به، بدءًا من تطوير الحلول المبتكرة وصولاً إلى تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة وأضاف أنه مع تقدمنا في مسيرتنا نحو الحياد المناخي، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب فعّالة ومسؤولة للفعاليات تسهم في مستقبل أكثر استدامة”.

وفي مجال الطاقة النظيفة، فازت المجموعة بالجائزة الذهبية لأفضل استخدام للطاقة المتجددة عن مشروع الألواح الشمسية على أسطح مركز أدنيك أبوظبي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 ميغاواط ذروة، بما يغطي نحو 30% من احتياجات المركز السنوية من الكهرباء عبر مصادر نظيفة.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في خفض انبعاثات الكهرباء بما يقارب 6,000 طن سنويًا، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة في قطاع الفعاليات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حصلت مجموعة أدنيك على الجائزة الذهبية عن منتجها المبتكر “تيراتايل”، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «تيركس» ويُعد هذا المنتج نموذجًا رائدًا في حلول الأرضيات المستدامة للفعاليات ويُصنّع بالكامل من نفايات المعارض المُعاد تدويرها، إذ تحتوي كل بلاطة على أكثر من خمسة كيلوغرامات من المواد المُعاد استخدامها.

ويسهم “تيراتايل” في تقليل النفايات وتحقيق وفورات مالية عبر إمكانية إعادة استخدامه مرات متعددة، بما يعزز من تجربة زوار المعارض والمنظمين على حد سواء.

كما نالت المجموعة الجائزة البرونزية في فئة أفضل نموذج للاقتصاد الدائري عن التصميم الدائري الكامل لـ”تيراتايل”، إذ يمكن تركيبه وإزالته وإعادة تجديده أكثر من 100 مرة، وعند نهاية دورة حياته يُعاد تدويره لإنتاج بلاطات جديدة، مما يقلل الاعتماد على المواد الخام ويخفض النفايات ويُرسخ مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع المعارض.